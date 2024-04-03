وزارة العمل : تفقد مكاتب العمل للإطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين ببنى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 11:25 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف ، جولة تفقدية ، لمكتب عمل ناصر ، ومكتب عمل إهناسيا ، وذلك لمتابعة عملية تقديم الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين، وكذلك بحث المشكلات التي تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع المنشآت والشركات على أرض الواقع ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى تفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لها فى القيام بمهامها المنوطة بها والتى تتضمن توفير فرص عمل لائقة للشباب ، وبرامج تدريب مهنى مناسبة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، وكذلك عمليات التفتيش العمالى على المنشآت ، وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ..

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات فى المحافظات ، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ، وأضاف مدير المديرية أن الجولة تضمنت المرور على مكتب عمل ناصر وإهناسيا والتى قام بها أحمد معوض وكيل المديرية يرافقه أحمد العربي مدير منطقة بني سويف ، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات للمواطن على أكمل وجه ، مع تحرى الدقة والسرعة المطلوبة من خلال منظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لكل خدمة من الخدمات المقدمة للتسهيل على المواطنين ..