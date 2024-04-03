نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لامتحانات نهاية العام.. ننشر مواصفات الورقة الامتحانية في الرياضيات لأولى وثانية ثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات 8 مايو وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

وأشار المركز إلى الضوابط العامة لمواصفات الورقة الامتحانية، وحاءت كالتالي:

1- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

2- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم المادة وفق الوزن النسبي لها.

3- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

4- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

5- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

6- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

7- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي.

8- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

9- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

10- يعقد امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني.

11- يعقد امتحان تحريري للدور الثاني.

12- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 250 من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30٪ من درجة الورقة الامتحانية الفصل الدراسي الثاني.

13- 20% من إجمالي الدرجة كما يلي: 10 الاختبارات الشهور 5% للمواظبة،5% للسلوك».

14- 80 %من درجة كل فصل دراسي لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

بالنسبة للصف الأول الثانوي:

15- تصحح الورقة الامتحانية من 32 درجة موزعة على الأسئلة. جدول المواصفات.

16- النهاية العظمى للورقة الامتحانية 32 درجة.

17- زمن الإجابة ثلاث ساعات.

18- ينص في الورقة الامتحانية على السماح باستخدام الآلة الحاسبة.

بالنسبة للصف الثاني الثانوي:

19- تصحح كل ورقة امتحانية من 32 درجة موزعة على الأسئلة حسب جدول المواصفات.

22- النهاية الكبرى لكل ورقة امتحانية، رياضيات 1علمي، ورياضيات (1أدبي) 32 درجة.

23- النهاية الكبرى للورقة الامتحانية المادة تطبيقات الرياضيات ٢٤ درجة لطلاب القسم العلمي.

24- زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة الامتحان ریاضیات علمي.

25- ينص في الورقة الامتحانية على السماح باستخدام الآلة الحاسبة.

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