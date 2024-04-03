نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن مواصفات امتحانات مادة علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات مادة علم النفس والاجتماع للصف الثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ومعايير تصحيح امتحانات وتوزيع الدرجات.

وتنشر "دوت الخليج" في التقرير التالي الضوابط العامة للورقة الامتحانية:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور - الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، معايير خاصة ينبغي الالتزام بها في جدول مواصفات الورقة الامتحانية لمادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثاني الثانوي العام، في امتحانات الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

- أن تكون الأسئلة بنسبة 12.5% مقال قصير صياغات متنوعة، ونسبة 87.5 أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

- يتم حساب النسبة المئوية للأسئلة المقالية إلى الأسئلة الموضوعية وفقا لمجموع الدرجات وليس لعدد الجزئيات، أي 21 جزئية موضوعي (اختيار من متعدد 2 جزئية مقال قصير في الفصل الدراسي، أما في الدور الثاني 26 جزئية موضوعي اختيار من متعدد، 2 جزئية مقال قصير.

- وتقيس المستويات المعرفية على النحو التالي:

- الفهم 41.5%، التطبيق 41.5%، المستويات العليا (17%).

- أن تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ( ساعتان) حيث يراعي زمن ( 10 دقائق لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعتها).

- الدرجة الكبرى للفصلين درجة الامتحانات والد الدراسيين الأول والثاني معا من 30 درجة وتتمثل في 6 درجات أعمال سنة + 24 اختبار فصل دراسي والدرجة الصغرى من 15 درجة.

- الدرجة الكبرى للدور الثاني من 30 والدرجة الصغرى من 15 درجة.

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