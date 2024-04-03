التعليم العالي: اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 01:28 مساءً - واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة طنطا اليوم الأربعاء الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٤.

وكانت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية كانت قد واصلت أعمالها بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، يوم السبت الموافق ١٦ مارس الجاري، كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس الجاري، كما قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة بورسعيد اليوم السبت الموافق ٢٣ مارس الجاري، ثم قامت بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة القاهرة اليوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤.