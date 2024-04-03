نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: مترو الإسكندرية يختصر نصف وقت الرحلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية والذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كم مسار سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم مسار علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة.



كان تم في سبتمبر الماضي توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف (أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية).

وخلال الجولة، تفقد الوزير مسار المشروع واستعرض مع مدير المشروع ما تم إنجازه من أعمال حتى الآن حيث تم إزالة القضبان وجار إزالة مباني المحطات وتم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق والانتهاء من التصميمات وتم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع.

كما تم استعراض ما تم الانتهاء منه بشأن أعمال الرصف الخرساني لكل مزلقانات المشروع وعددها 13 مزلقانا، حيث تم الانتهاء من الرصف الخرساني لعدد 9 مزلقانات وجار الانتهاء من الباقي تباعا للمساهمة في تحقيق إنسيابية حركة المرور.

واستعرض وزير النقل، مع رئيس وقيادات جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، جهود الوزارة في توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبو قير لخدمة أهالي الإسكندرية حيث تم تسيير 195 ميني باص حتى الآن لخدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

ووجه الوزير، لجان وزارة النقل المشكلة من عدد من قيادات هيئة الأنفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والموجودة بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع للتنسيق الدائم مع المحافظة والنواب والأجهزة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين واتخاذ الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع لتحقيق حلم كل أهالي المحافظة والذي بدأ تنفيذه على أرض الواقع.

وأكد الوزير، أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما أن له دورًا كبيرًا في المساهمة الفعالة له في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، مضيفا أن المشروع يهدف أيضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية.

كما يستهدف استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

ويهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ ساعة/ اتجاه، إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2،5 دقيقة.