نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ائتلاف "أولياء أمور مصر" يطالب الطلاب والأسر بالمشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حثت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، الأسر على الاهتمام بالمشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم، الذي يصادف سنويًا أول جمعة من شهر أبريل.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان صادر عن الائتلاف، أن هذه الدعوة تأتي لتشجيع الأبناء على المشاركة في فعاليات هذا اليوم المهم، من خلال زيارة أقرب دار للأيتام وقضاء الوقت مع الأطفال، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، وإدخال السرور إلى قلوبهم بأبسط الهدايا.

وأوضحت" الحزاوي"، أهمية غرس حب الأعمال التطوعية في نفوس الأطفال منذ الصغر، لينشأوا أفرادًا متوازنين نفسيًا ومساهمين إيجابيًا في المجتمع.

وأشارت مؤسس أولياء أمور مصر، إلى أن الاهتمام بالأيتام يجب ألا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد طوال العام، مع تقديم الدعم النفسي والمادي المستمر لهم.

يذكر أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم نشأت عندما اقترح أحد المتطوعين في جمعية خيرية كبرى في مصر تنظيم حفل كبير للأطفال الأيتام.

ومنذ ذلك الحين، تحول الاحتفال إلى تقليد سنوي يُشارك فيه الأيتام بأعداد متزايدة، ما يلبي الهدف الأساسي للفعالية: التركيز على الاحتياجات العاطفية لليتيم ولفت انتباه العالم إلى وضعهم.

واكتسب يوم اليتيم شهرة عالمية عندما دخلت الجمعية الخيرية المصرية موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية في عام 2010، بتجمع نحو 5 آلاف طفل يتيم في منطقة سفح الهرم بالجيزة، رافعين الأعلام المصرية في منظر مهيب.