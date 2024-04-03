نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضخ 72 طن سكر بسعر 27 جنيها لتلبية احتياجات المواطنين بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اصطفاف سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ( الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات ) لضخ 72 طن سكر مدعم بسعر 27 جنيهًا للكيلو لمراكز ومدن المحافظة وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم.



حيث تفقد محافظ الجيزة عدد 6 سيارات محملة بالسكر المدعم لتوزيعهم علي مراكز ومدن وقرى " منشأة القناطر وأوسيم والصف والعياط وأبو النمرس وأطفيح " وذلك بسعر ٢٧ جنية للكيلو استكمالا لما يتم ضخه دوريا بالمعارض والمنافذ السلعية في اطار جهود الدولة وتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات المعنية والتعاون في عملية توزيع السكر علي المواطنين بسهولة ويسر موجها بتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق.

وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية مع إستمرار ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين.

وثمن محافظ الجيزة الدور الحيوي والرائد لقواتنا المسلحة ممثلة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مقدمًا الشكر للسيد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والسيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات لدعمهم جهود الدولة مؤكدًا على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

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