أحمد جودة - القاهرة - حل مسابقة فريش 23 رمضان 2024.. فز بجهاز كهربائي جديد كل يوم

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن حل مسابقة فريش 23 رمضان 2024، التي تعد من أشهر المسابقات التي تم الإعلان عنها في 10 رمضان الماضي، والتي يسعى عدد كبير من المواطنين للإشتراك بها لما فيها من جوائز قيمة، حيث أعلنت شركة فريش عن منح الفائزين في المسابقة 5 أجهزة كهربائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على خطوات الإشتراك

حل مسابقة فريش 23 رمضان 2024



حيث تسعى شركة فريش للتسويق لمنتجاتها من الأجهزة المنزلية والكهربائية، بطريقة جديدة وذلك من خلال المسابقة التي أعلنت عنها في 10 رمضان وهي عبارة عن فزورة تعرضها الفنانة روبي ودينا الشربيني، وعلى الفائز أن يستنتج إسم البلد التي تقوم شركة فريش بتصدير منتجاتها إليها.

حيث تعد شركة فريش من أهم الشركات المصرية في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والتي تسعى دائمًا على جذب أنظار الملايين من العملاء من شتى أنحاء الجمهورية، كما أنها تصدر لما يقرب من 100 دولة عربية، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الاشتراك في مسابقة فريش 2024.

رابط الاشتراك في مسابقة فريش 2024