نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يضم القراء ممن أحيوا شهر رمضان لعضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضم جميع القراء المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون الذين أحيوا ليالي الشه الكريم بالمساجد الكبرى لعضوية اللجنة العليا لخدمة القرآن آلكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار حرص الوزارة على مزيدٍ من خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته.

وفي مقدمتهم:

القارئ الشيخ/ محمد حشاد.

القارئ الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي.

القارئ الشيخ/ محمود محمد الخشت.

القارئ الطبيب/ أحمد أحمد نعينع.

القارئ الشيخ/ طه النعماني.

القارئ الشيخ/ عبد الناصر حرك.

القارئ الشيخ/ محمود سالمان الحلفاوي.

القارئ الشيخ/ أحمد تميم المراغي.

و القرار يشمل جميع زملائهم من السادة القراء المعتمدين بالإذاعة والتلفزيون الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية.