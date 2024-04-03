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الأوقاف تعلن إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة -  قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم ضمن لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت مسمى: "اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم"، برئاسته، وذلك حرصًا من وزارة الأوقاف المصرية على مزيدٍ من خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته، وسوف تضم في عضويتها شيخ عموم المقارئ المصرية نائبًا لرئيس اللجنة، وجميع القراء المعتمدين بالإذاعة الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى لعضويتها تكريمًا لهم.
وسيتم عمل حفل تكريم لهم جميعًا وتسليمهم كارنيه العضوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد عطلة عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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