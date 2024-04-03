نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنشاء لجنة لخدمة القرآن الكريم ضمن لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت مسمى: "اللجنة العليا لخدمة القرآن الكريم"، برئاسته، وذلك حرصًا من وزارة الأوقاف المصرية على مزيدٍ من خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله وحفظته، وسوف تضم في عضويتها شيخ عموم المقارئ المصرية نائبًا لرئيس اللجنة، وجميع القراء المعتمدين بالإذاعة الذين أحيوا ليالي الشهر الكريم بالمساجد الكبرى لعضويتها تكريمًا لهم.

وسيتم عمل حفل تكريم لهم جميعًا وتسليمهم كارنيه العضوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعد عطلة عيد الفطر المبارك بإذن الله تعالى.