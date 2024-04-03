نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الأرصاد تحذر منها.. ظاهرة خطيرة تضرب البلاد غدا (كواليس درجات الحرارة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس الخميس

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 16، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.