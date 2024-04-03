نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكاديمية البحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة تُعلنان عن تأهيل 9 شركات ناشئة لفترة الاحتضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أ عن تأهيل ٩ فرق لفترة الاحتضان في أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية موجهة للأفراد، والتي تم إطلاقها في يناير ٢٠٢٤ بهدف دعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا الرياضة بتمويل ودعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع جامعة النيل الأهلية

وقد تقدم للحاضنة ٨٧ صاحب فكرة وشركة ناشئة ونتج عن تقييم المشروعات تأهل ٢٠ فكرة تكنولوجية لحضور المعسكر التدريبي لمرحلة ما قبل الاحتضان، وذلك بمقر الحاضنة في مركز شباب مدينة نصر.

حيث قام أصحاب الأفكار والشركات المؤهلة بعرض تقديمي للفكرة والشركة المقترحة حيث تم اختيار ٩ فرق للتأهيل بعد أن استعرض ٢٠ فريق مشروعاتهم أمام اللجنة وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور تامر حمودة، رئيس قطاع تنمية الابتكار والتسويق ونائبا عن الأستاذة الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والاستاذه منال جمال رءيس الاداره المركزيه لتمكين الشباب بوزاره الرياضه والاستاذه هالة الأحمدي رئيس جهاز تنمية الابتكار والاختراع والمشرف على الحاضنة من جانب الأكاديمية.

والجدير بالذكر أن حاضنة تكنولوجيا الرياضة هي إضافة جديدة لباقة الحاضنات التكنولوجية ضمن برنامج حاضنات الأعمال الابتكارية للأفراد من خلال جهاز تنمية الابتكار والاختراع بالأكاديمية، وأن حاضنة الأعمال (MOYS) هي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الاجتماعي والاستثماري، وستفتح أبوابها للمرة الأولى وستعمل علي تحويل الأفكار الرائدة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم علي الاقتصاد المصري.

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