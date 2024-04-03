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بيطري الجيزة ينظم قافلة مجانية لخدمة صغار المربين بقرية اللشت في العياط

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيطري الجيزة ينظم قافلة مجانية لخدمة صغار المربين بقرية اللشت في العياط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة بيطرية علاجية مجانية وارشادية لخدمة صغار المربين بناحية قرية اللشت بوحدة المتانيا التابعة لإدارة العياط.

وذلك بناءا على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربيين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة أنحاء المحافظة.

وقد أسفرت القافلة عما يلي:-
1-  تم رش عدد (500) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.
2-  تم تجريع عدد (800) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.
3-  تم علاج عدد (204) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
4-  تم أخد عدد (13) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.
5-  تم عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (32) رأس ماشية.
6-  تم عمل ندوات ارشادية عن اسباب مرض الحمى القلاعية وطرق العلاج وكيفية الوقاية منها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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