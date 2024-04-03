نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تنفي انتشار مرض الجديري المائي بين طلاب إحدى المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه لا يوجد أي حالات عدوى جديري مائي بين طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، وأن المنتشر ما هو إلا عبارة عن إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف سلومة، أن الحقيقية كاملة تكمن في وصول استغاثة من أولياء الأمور بانتشار عدوى جديري مائي بين الطلاب، وتم إرسال لجنة من الصحة لمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، وكشفت نتائج فحوصات اللجنة الطبية أنه لم تثبت أي حالة مصابة بمرض الجديري المائي.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات، لطمأنة أولياء الأمور على أبنائهم.

كانت قد أثيرت حالة من الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا، بعد استغاثة أولياء أمور طلاب مدرسة حدائق أكتوبر الرسمية لغات من انتشار عدوى جديري مائي بالمدرسة.