نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر روابط أسئلة وإجابات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدارس لعقد امتحانات المهام الأدائية لطلاب سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.
وفي ذات السياق، ننشر روابط جميع المواد بالمهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي.
روابط المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي
(1) الدراسات الاجتماعية
https://drive.google.com/file/d/1TqBdZ-xrcEVgOXNC98B7q2br7roy3txq/view?usp=sharing
(2) التربية الدينية الإسلامية
https://drive.google.com/file/d/1KhLu-2UX9FgGHDgnHIZhhfho369TDUt0/view?usp=sharing
(3)الدين المسيحي
https://drive.google.com/file/d/1spDiMn4CafuJy2PPfpXwpsROK3Ad9Un0/view
https://drive.google.com/file/d/1D8DbohJpJztoCJEeB15RJV5xx5QdIaU6/view?usp=drivesdk
(4) اللغة العربية
https://drive.google.com/file/d/1-0gIkE4GwjjY8ZA9m1WCTC0Cj8c4OxAV/view?usp=sharing
(5) الرياضيات
https://drive.google.com/file/d/1y9OoiXG6qfgEJgSW-Fn4lVVG5X2JvB8v/view?usp=sharing
(6) العلوم
https://drive.google.com/file/d/1VBwkk0JDoPSf9UC4QsKipnGIP_-OXJBC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZdXHs39OmwhmQzpRlrXmfoj7tiXbXLEm/view
(7) اللغة الإنجليزية
https://drive.google.com/file/d/1PuoDkSLYVVIrz4HBovIpFdSsWdbg5IpR/view
المهام الأدائية الرسمية لمادة الرياضيات الصف الرابع الترم الثاني
https://drive.google.com/file/d/1Uoq770o3mkt34ohGKLVJxqhi2Pi8BzYQ/view
إجابة المهام الأدائية الرسمية رياضيات
https://drive.google.com/file/d/1CdYDbkOHimkJJslgJ_zGJVsmJNyGWuX1/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية لمادة التربية الإسلامية الصف الرابع الترم الثاني
https://drive.google.com/file/d/19KII_Uv20lIRIunbRqaJKONcD8fLHfjR/view
إجابة المهام الأدائية تربيه إسلامية
https://drive.google.com/file/d/1D6-GuxEP_CDb2NLm4UiDJYsx7JpFTT3X/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية لمادة اللغة العربية الصف الرابع الترم الثاني
https://drive.google.com/file/d/1CsjOdphRbwZE0Bcu-ltAr5lQZRLXPPDV/view
إجابة المهام الأدائية الرسمية لغة عربية
https://drive.google.com/file/d/1CpLYQtLbEAefNuGao_Ujh6QWpF0nmWs3/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية للصف الرابع مادة تكنولوجيا المعلومات
https://drive.google.com/file/d/1lxDeT_pt9cstngvGvwTW5SW_kRab-WxR/view
إجابة المهام الأدائية تكنولوجيا المعلومات
https://drive.google.com/file/d/1DASIfYyFCk05oSQ8rglzVE140Ciw47Ly/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية ماث للصف الرابع
https://drive.google.com/file/d/1Bmo1vFk_Pa15rBnEn7rgz3tzITldafJJ/view?usp=drivesdk
إجابة المهام الأدائية ماث
https://drive.google.com/file/d/1D70W97ngR091pJRfyH9NTyCwlE12C1Fg/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية ساينس للصف الرابع
https://drive.google.com/file/d/1BqnqJRzjgRt8-r33ynxp_zMDmM4afxeq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CpciSglF9L08s8zUYycrzPZH9a67oqC_/view?usp=drivesdk
إجابة المهام الأدائية الرسمية ساينس
https://drive.google.com/file/d/1CpciSglF9L08s8zUYycrzPZH9a67oqC_/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية علوم
https://drive.google.com/file/d/1CIF9VfBDhwuAy-FjCg7_g0zpdKq1i7ZN/view?usp=drivesdk
إجابة المهام الأدائية الرسمية علوم
https://drive.google.com/file/d/1Cw32KmOlkXPTYVBRfDjJg4mva1p8VLqN/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية تكنولوجيا لغات
https://drive.google.com/file/d/1C8UR7jgUJLdPnl6O25qudS7mZ1uaAKAD/view?usp=drivesdk
إجابة المهام الأدائية ICT
https://drive.google.com/file/d/1DHIY15w37vdeI6KLxjxIeh3nRiphk9zG/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية دراسات
https://drive.google.com/file/d/1CBVCEj0sSp5OlhzB5db4WgOCLkQcSP06/view?usp=drivesdk
إجابة المهام الأدائية الرسمية لمادة الدراسات الصف الرابع ترم ثاني
https://drive.google.com/file/d/1CdLYNV04D2lOWWLSLN0syIPSy1RB-ND5/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية للمهارات المهنية
https://drive.google.com/file/d/1CCXGW2xT47_LnLABeMWYDzvfVanuyhCA/view?usp=drivesdk
إجابة المهام الأدائية مهارات مهنية
https://drive.google.com/file/d/1D9ArF0crk3hO1rdRO--pBYsJ7DV2L7ii/view?usp=drivesdk