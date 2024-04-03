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ننشر روابط أسئلة وإجابات المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدارس لعقد امتحانات المهام الأدائية لطلاب سنوات النقل بالمرحلة الابتدائية بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.
وفي ذات السياق، ننشر روابط جميع المواد بالمهام الأدائية لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

روابط المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

(1) الدراسات الاجتماعية
https://drive.google.com/file/d/1TqBdZ-xrcEVgOXNC98B7q2br7roy3txq/view?usp=sharing

(2) التربية الدينية الإسلامية 
https://drive.google.com/file/d/1KhLu-2UX9FgGHDgnHIZhhfho369TDUt0/view?usp=sharing

(3)الدين المسيحي
https://drive.google.com/file/d/1spDiMn4CafuJy2PPfpXwpsROK3Ad9Un0/view

https://drive.google.com/file/d/1D8DbohJpJztoCJEeB15RJV5xx5QdIaU6/view?usp=drivesdk
(4) اللغة العربية 
https://drive.google.com/file/d/1-0gIkE4GwjjY8ZA9m1WCTC0Cj8c4OxAV/view?usp=sharing
(5) الرياضيات 
https://drive.google.com/file/d/1y9OoiXG6qfgEJgSW-Fn4lVVG5X2JvB8v/view?usp=sharing
(6) العلوم 
https://drive.google.com/file/d/1VBwkk0JDoPSf9UC4QsKipnGIP_-OXJBC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ZdXHs39OmwhmQzpRlrXmfoj7tiXbXLEm/view

(7) اللغة الإنجليزية 

https://drive.google.com/file/d/1PuoDkSLYVVIrz4HBovIpFdSsWdbg5IpR/view

 

المهام الأدائية الرسمية لمادة الرياضيات الصف الرابع الترم الثاني
https://drive.google.com/file/d/1Uoq770o3mkt34ohGKLVJxqhi2Pi8BzYQ/view

إجابة المهام الأدائية الرسمية رياضيات 
https://drive.google.com/file/d/1CdYDbkOHimkJJslgJ_zGJVsmJNyGWuX1/view?usp=drivesdk

المهام الأدائية الرسمية لمادة التربية الإسلامية الصف الرابع الترم الثاني
https://drive.google.com/file/d/19KII_Uv20lIRIunbRqaJKONcD8fLHfjR/view

إجابة المهام الأدائية تربيه إسلامية
https://drive.google.com/file/d/1D6-GuxEP_CDb2NLm4UiDJYsx7JpFTT3X/view?usp=drivesdk

المهام الأدائية الرسمية لمادة اللغة العربية الصف الرابع الترم الثاني
https://drive.google.com/file/d/1CsjOdphRbwZE0Bcu-ltAr5lQZRLXPPDV/view

إجابة المهام الأدائية الرسمية لغة عربية 
https://drive.google.com/file/d/1CpLYQtLbEAefNuGao_Ujh6QWpF0nmWs3/view?usp=drivesdk

المهام الأدائية الرسمية  للصف الرابع مادة تكنولوجيا المعلومات
https://drive.google.com/file/d/1lxDeT_pt9cstngvGvwTW5SW_kRab-WxR/view

إجابة المهام الأدائية تكنولوجيا المعلومات 
https://drive.google.com/file/d/1DASIfYyFCk05oSQ8rglzVE140Ciw47Ly/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية ماث للصف الرابع
https://drive.google.com/file/d/1Bmo1vFk_Pa15rBnEn7rgz3tzITldafJJ/view?usp=drivesdk

إجابة المهام الأدائية ماث
https://drive.google.com/file/d/1D70W97ngR091pJRfyH9NTyCwlE12C1Fg/view?usp=drivesdk

المهام الأدائية الرسمية ساينس للصف الرابع
https://drive.google.com/file/d/1BqnqJRzjgRt8-r33ynxp_zMDmM4afxeq/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CpciSglF9L08s8zUYycrzPZH9a67oqC_/view?usp=drivesdk
إجابة المهام الأدائية الرسمية ساينس
https://drive.google.com/file/d/1CpciSglF9L08s8zUYycrzPZH9a67oqC_/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية علوم
https://drive.google.com/file/d/1CIF9VfBDhwuAy-FjCg7_g0zpdKq1i7ZN/view?usp=drivesdk

إجابة المهام الأدائية الرسمية علوم
https://drive.google.com/file/d/1Cw32KmOlkXPTYVBRfDjJg4mva1p8VLqN/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية تكنولوجيا لغات
https://drive.google.com/file/d/1C8UR7jgUJLdPnl6O25qudS7mZ1uaAKAD/view?usp=drivesdk
إجابة المهام الأدائية ICT
https://drive.google.com/file/d/1DHIY15w37vdeI6KLxjxIeh3nRiphk9zG/view?usp=drivesdk
المهام الأدائية الرسمية دراسات
https://drive.google.com/file/d/1CBVCEj0sSp5OlhzB5db4WgOCLkQcSP06/view?usp=drivesdk

إجابة المهام الأدائية الرسمية لمادة الدراسات الصف الرابع ترم ثاني
https://drive.google.com/file/d/1CdLYNV04D2lOWWLSLN0syIPSy1RB-ND5/view?usp=drivesdk

المهام الأدائية الرسمية للمهارات المهنية
https://drive.google.com/file/d/1CCXGW2xT47_LnLABeMWYDzvfVanuyhCA/view?usp=drivesdk

إجابة المهام الأدائية مهارات مهنية
https://drive.google.com/file/d/1D9ArF0crk3hO1rdRO--pBYsJ7DV2L7ii/view?usp=drivesdk

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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