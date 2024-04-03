الأرصاد: غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 05:25 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا / الخميس/ طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و جنوب البلاد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ورياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر .

العظمى الصغرىالقاهرة 31 17العاصمة الإدارية 32 176 أكتوبر 32 17بنهــــا 30 18 دمنهور 30 18وادى النطرون 32 17كفر الشيخ 30 17المنصورة 31 18 الزقازيق 32 18 شبين الكوم 31 17طنطا 31 17دمياط 25 17 بورسعيد 25 18الإسماعيلية 33 16السويس 32 17العريش 27 16رفح 26 16رأس سدر 33 18نخل 31 12 كاترين 25 11الطور 29 21طابا 32 20شرم الشيخ 36 24الإسكندرية 27 16العلمين 27 16مطروح 25 13السلوم 26 13سيوة 30 12رأس غارب 34 22الغردقة 35 23سفاجا 35 22مرسى علم 36 21شلاتين 30 22حلايب 29 21أبو رماد 28 20 رأس حدربة 28 20الفيوم 33 17بني سويف 34 18المنيا 35 18أسيوط 36 19سوهاج 35 20قنا 36 20 الأقصر 38 21أسوان 37 21الوادى الجديد 38 20أبوسمبل 36 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرىمكة المكرمة 36 25المدينة المنورة 32 20 الرياض 33 17المنامة 30 22أبوظبى 31 20الدوحة 32 23الكويت 36 16دمشق 30 12بيروت 23 18عمان 28 14القدس 27 13غزة 23 15بغداد 33 16مسقط 29 26صنعاء 23 13الخرطوم 41 25طرابلس 23 17تونس 24 11الجزائر 20 09الرباط 23 12نواكشوط 38 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرىأنقرة 24 05إسطنبول 20 10إسلام آباد 30 15نيودلهى 35 22 جاكرتا 33 25بكين 18 09كوالالمبور 34 25طوكيو 19 10 أثينا 24 12روما 21 08باريس 18 13مدريد 20 08برلين 15 08لندن 16 12مونتريال 02 01موسكو 07 02- نيويورك 09 03واشنطن 14 05أديس أبابا 24 13