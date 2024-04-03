التعليم تنفي منح إجازة للطلاب في وقفة عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 05:25 مساءً - نفي مصدر مسؤول بوزراة التربية والتعليم، منح الطلاب إجازة في يوم وقفة عيد الفطر.

1. نفي قرار منح الإجازة: تأكيدًا على عدم صدور أي قرار رسمي بمنح الطلاب إجازة في يوم وقفة عيد الفطر، أوضح المصدر المسؤول أن هذا الأمر لا يخضع لصلاحية الوزارة.

2. تحذير من الانسياق وراء الشائعات: توجيه المصدر دعوة لأولياء الأمور والطلاب بعدم الاستجابة للشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والانتظار للإعلان الرسمي من الجهات المسؤولة.

3. جداول الامتحانات: توضيح لجداول الامتحانات للترم الثاني للمراحل المختلفة، حيث يبدأ الامتحانات في تاريخ محدد وفقًا للجداول المعلنة، مما يؤكد استمرار العملية التعليمية بشكل منتظم.

تأتي تصريحات وزارة التربية والتعليم لتطمئن أولياء الأمور والطلاب بشأن عدم صدور قرار بمنح إجازة في يوم وقفة عيد الفطر، مؤكدة على استمرار الامتحانات والدروس كالمعتاد.