نادي قضايا الدولة يحتفل بحفظة القرآن الكريم

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل نادي قضايا الدولة، أمس، برعاية المستشار الوزير مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، وبرئاسة المستشار أحمد خليفة رئيس النادي، بحفظة القرآن الكريم، وذلك بمقر النادي بالزمالك.

جاء ذلك في حفل حضره فضيله الشيخ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصري"، والإعلامي الكبير رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية وزارة الأوقاف بالقاهرة، والمستشار محمد حسن الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار خالد زين الدين رئيس النادي الاجتماعي، ولفيف من مستشاري قضايا الدولة.

وقدّم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور وليد الحسيني، حضر لفيف من كبار القانونيين والإعلاميين، في مقدّمتهم الدكتور مصطفى أبو عمر عميد كلية الحقوق بطنطا، والدكتور محمود محجوب المستشار الإعلامي للإذاعة.

وقد مثّل النادي الرياضي في الحفل المستشار أحمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومعه جميع أعضاء المجلس، المستشار أحمد ضياء الدين، والمستشار محمد حرويس، والمستشار محمد عبداللطيف، والمستشار الدكتور محمد فتحي، والمستشار الدكتور محمود الشيخ، والمستشار مصطفى الأنصاري، والمستشار أحمد الجارحي.

وأحيا الحفل فرقة إنشاد أحباب النبي، وقام الوزير رئيس قضايا الدولة بتسليم السادة حفظه القرآن الكريم، والدروع والشهادات، والتي وصل عددهم إلى 75 مشارك من حاملي الكتاب المجيد، وعلى رأسهم المستشارة زينب عبدالحفيظ صاحبة المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملًا.

وألقى فضيلة الشيخ مفتي الديار المصرية، والإعلامي رئيس إذاعة القرآن الكريم كلمة، من خلالها بيّم فضل حفظ القرآن، وكيف نجعله منهجًا وحياة.

ورحّب الوزير رئيس الهيئة بجميع الضيوف، وأثنى على أعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي، وطلب منهم المزيد من النجاح والجهد.

و في نهاية الحفل، استمتع الحضور بالأناشيد الدينية والتواشيح، في جو رمضاني مبهج.

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