نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الوطنية للإعلام” يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والعاملين بها، بخالص التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية، سائلًا الله (عز وجل) أن يوفقه ويسدد خطاه على طريق الخير والبناء والتنمية، وأن يستكمل بقيادته الحكيمة المخلصة مسيرة بناء الوطن. وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة عصرية حديثة ديمقراطية، مؤكدًا أن الإنجازات والمشروعات القومية الكبيرة التي تحققت، تكشف عن الوعي الكامل للشعب المصري خلال هذه الفترة، وكانت الدافع لتجديد الثقة في الرئيس لولاية جديدة.

كما نؤكد على تأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ رؤيته وبرنامجه، داخليًا وخارجيًا؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسارات التنمية المستدامة، بالتعليم، والصحة والصناعة، والزراعة، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن والأمان لمصر وشعبها، وفي سياسته الخارجية المتوازنة مع كافة دول العالم، والسعي الدائم لتحقيق السلام.

وتقدّم بالتهنئة أيضًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام 2024، بعنوان "بطل السلام"، متمنيًا لسيادته المزيد من التوفيق في خدمة وطننا العزيز، وقضايا السلام الإنساني والعالمي.