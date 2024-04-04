خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال خاصة بمشروع إمتداد محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 02:34 صباحاً -

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع إستكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع إمتداد محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة، حتى الطريق الأوسطى خلال محمية وادى دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة.

وقالت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن هذه الأعمال تستلزم الغلق الكلى لطريق المحاجر فى المسافة من طريق السخنة "طريق القطامية القديم" حتى تقاطعه مع محور محمد نجيب، مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم فمطلع محور محمد نجيب تجاه طريق المحاجر، وذلك إعتباراً من الساعة 12,5 صباحاً يوم الخميس 4/4/2024 ولمدة 3 أشهر.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.