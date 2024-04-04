توجيهات رئاسية.. شركة "يا هلا" تنقل سيدة فلسطينية من غزة إلى احد المستشفيات وتوفر لها الرعاية الصحية الكاملة - فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 02:34 صباحاً - استجاب الرئبس عبد الفتاح السيسى لمناشدة سيدة فلسطينية نازحة في مدينة رفح الفلسطينية والتي طلبت من الرئيس السيسى وشركة " يا هلا " مساعدتها في حمايتها من مناطق القصف في غزة والانتقال إلي مصر وإجراء عملية الولادة، خاصة وأنها كانت حامل في 3 توائم.

وعلي الفور قامت شركة يا هلا بنقل السيدة الفلسطينية من غزة إلي الأراضي المصرية في عربية اسعاف مجهزة ليتم نقلها إلي احدي المستشفيات الخاصة وأجرت عملية الولادة القيصرية.

ووجهت السيدة الفلسطينية الشكر للرئيس السيسي علي سرعة الاستجابة، وتوفير الأمن والحماية من معبر رفح الفلسطينية إلي الأراضي المصرية، وقالت أنها الأن تحت رعاية وحماية المصريين، كما شكرت مسئولى شركة "يا هلا".