نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنبؤات الجوية لعيد الفطر 2024.. انخفاض في درجات الحرارة وتكاثر السحب الممطرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب عيد الفطر 2024، يثير الكثير من المواطنين تساؤلاتهم حول حالة الطقس المتوقعة خلال فترة الاحتفال بالعيد.

تستعد الأسر للاحتفال بالمناسبة بالتنزه في الحدائق والأماكن العامة المعتادة.

من المتوقع أن يبدأ عيد الفطر يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، ويستمر حتى يوم الأحد 14 أبريل، وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

التوقعات الجوية

وفيما يتعلق بالطقس، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيرات ملحوظة خلال فترة العيد.

يُتوقع أن يبدأ انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية على مختلف المناطق.

يُتوقع أيضًا عودة تكاثر السحب الممطرة نتيجة لتأثير منخفض جوي يبدأ تأثيره من صباح الأحد الموافق، ويتوقع أن يستمر طوال الأسبوع المقبل.

الظروف الجوية

من المتوقع أن تتسم الأجواء بنشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية، مما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال بداية ساعات المساء.

وفي هذه الفترة، يُتوقع حدوث رياح الخماسين التي قد تثير الأتربة، وفقًا للبيانات المسجلة في هيئة الأرصاد الجوية.

بالتالي، يجب على الأفراد الاستعداد بشكل مناسب لظروف الطقس المتغيرة خلال فترة عيد الفطر، واتباع التوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية لضمان سلامتهم وراحتهم خلال هذه المناسبة المهمة.

توقعات حالة الطقس حتى يوم الإثنين القادم

مع اقتراب يوم الإثنين المقبل، يتباين الطقس في مختلف مناطق مصر، حيث أفصحت هيئة الأرصاد عن توقعاتها لحالة الطقس خلال هذه الفترة.

التوقعات الجوية

من المتوقع أن يكون الطقس حارًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

في حين ستكون الأجواء دافئة على السواحل الشمالية، مع ليونة في الليل والصباح الباكر.

تحذيرات من الشبورة المائية

تحذر الأرصاد من احتمالية تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية، التي قد تؤدي إلى تدني الرؤية.

وتنصح بضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات المرورية، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

بناءً على ذلك، يجب على الأفراد الاستعداد للظروف الجوية المتغيرة واتباع التدابير الوقائية المناسبة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء التنقل والتواجد في الخارج خلال هذه الفترة.