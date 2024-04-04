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أحمد جودة - القاهرة - رسميًا.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في الدولة والقطاع العام

رسميًا.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في الدولة والقطاع العام، ارتفعت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024، وعدد أيام الإجازة للعاملين في الدولة والقطاع العام والخاص، ومواعيد العطلة الرسمية للأيام العيد.

رسميًا.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في الدولة والقطاع العام

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، لتسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل، لذلك تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

إجازة عيد الفطر المبارك 2024

يتمتع العاملون في القطاع العام في عام 2024 بعطلة طويلة بمناسبة عيد الفطر، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العطلة ستمتد لمدة ستة أيام، ابتداءً من الثلاثاء التاسع من أبريل وحتى الأحد الرابع عشر من الشهر نفسه، مع بدء العمل يوم الإثنين.

وبناءً على بيان مجلس الوزراء أمس الأربعاء، فإن هذه الفترة ستكون فرصة للعاملين للاستمتاع بالراحة والاحتفال بالعيد مع أسرهم وأحبائهم، مع التأكيد على أن العطلة ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع العام والوحدات الحكومية المختلفة، وكذلك للشركات التابعة للحكومة.

أيام إجازة عيد الفطر المبارك الموظفين في الدولة والقطاع الخاص

وتتجه وزارة القوى العاملة قريبًا نحو إصدار قرار بشأن إجازات القطاع الخاص في الدولة، فإن العاملين والموظفين يتطلعون لمعرفة عدد أيام إجازة عيد الفطر لعام 2024، هذا التساؤل يطرحه العديد من العاملين في القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك العاملين في البنوك والبنوك التجارية، حيث يلجأون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والتحديثات المتعلقة بهذا الشأن.

الإجازات الرسمية المقبلة في شهر أبريل 2024

يشهد شهر إبريل 2024 مجموعة من الإجازات الرسمية، سواء عطلة أسبوعية أو احتفالا بعيد الفطر المبارك وتضمنت 12 يوم وجاءت كالتالي.

إجازات شهر إبريل 2024:

- الجمعة الموافق 5 إبريل: عطلة أسبوعية

- السبت الموافق 6 إبريل: عطلة أسبوعية

- الثلاثاء الموافق 9 إبريل: إجازة عيد الفطر

- الأربعاء الموافق 10 إبريل: إجازة عيد الفطر

- الخميس الموافق 11 إبريل: إجازة عيد الفطر

- الجمعة الموافق 12 إبريل: إجازة عيد الفطر

- السبت الموافق 13 إبريل: إجازة عيد الفطر

- الأحد الموافق 14 إبريل: إجازة عيد الفطر

- الجمعة الموافق 19 إبريل: عطلة أسبوعية

- السبت الموافق 20 إبريل: عطلة أسبوعية

- الخميس الموافق 25 إبريل: عيد تحرير سيناء

- الجمعة الموافق 26 إبريل: عطلة أسبوعية

- السبت الموافق 27 إبريل: عطلة أسبوعية