وزير الصحة يستقبل وفد شركة ”بوسطن ساينتيفيك” لتعزيز التعاون في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 10:28 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وفد شركة "بوسطن ساينتيفيك" BOSTON SCIENTIFIC ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات القسطرة القلبية والأوعية الدموية، وذلك بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه الوزير الشكر لشركة بوسطن ساينتيفيك، لحرصها الدائم على تعزيز التعاون مع مصر في قطاع الرعاية الصحية وتحديدا مجال أمراض القلب والأوعية الدموية ، بما يدعم استراتيجية الوزارة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، مؤكداً أن شركة بوسطن أحد شركاء النجاح لوزارة الصحة والسكان، في النهوض بالقطاع الصحي من خلال التعاون المستمر منذ سنوات عديدة.

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود الشركة في دعهما للأشقاء الفلسطنيين من خلال دعم وتعزيز القطاع الطبي المصري لتقديم الخدمة الطبية للأشقاء الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات المصرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش فرص التعاون لخفض معدلات قوائم الانتظار في أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال تلبية الاحتياجات من مستلزمات قسطرة القلب والقسطرة المخية، المستخدمة فى عمليات القلب والأوعية الدموية.

وأشار عبد الغفار، الى أن الوزير وجه بتعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات في أمراض القلب والأوعية الدموية، لتعظيم الاستفادة ورفع كفاءة الأطقم والفرق الطبية في المستشفيات المصرية، مشيرا إلى تطبيق خطة عمل تجريبية ب 4 محافظات كخطوة أولية، تليها باقى المحافظات.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة شيماء ربيع مسئول غرفة المستلزمات بالقطاع العلاجي، ومن جانب شركة بوسطن السيد طارق الرحباني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة بوسطن ساينتيفيك، والدكتور علاء ذكري، رئيس مجلس إدارة الوكيل المصري لشركة بوسطن ساينتيفيك "BOSTON SCIENTIFIC.