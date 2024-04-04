متطوعو التحالف الوطنى يروون تجاربهم في العمل التطوعى بالقرى الأولى بالرعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 10:29 صباحاً - شهدت محافظة سوهاج اليوم تجمع المتطوعين من 7 محافظات من محافظات الصعيد هي بنى سويف المنيا أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان من اجل الإحتفال بحجم الإنجاز الذى تم على أرض كل محافظة من خلال مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى والذى قدم خلال شهر رمضان العديد من التدخلات المجتمعية بالوصول للأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

على هامش التجمع الكبير الذى ضم ما يزيد عن 600 متطوع من محافظات الصعيد السبعة روى المتطوعين لليوم السابع تجاربهم مع المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى في البداية قالت الدكتور مروه عبدالسميع عضو مجلس إدارة صناع الحياة مصر اليوم من خلال الإحتفالية الكبرى للمتطوعين تتويجا لجهودهم خلال شهر رمضان وطوال العام حيث لا تخلوا قرية من متطوع من متطوعين المؤسسة من خلال مشاركتهم الفاعلة في توفير قطع الملابس وتركيب وصلات المياه وغيرها من الأنشطة وتقديم الوجبات الساخنة للأسر الأولى بالرعاية.

أما أحمد مدحت من محافظة الأقصر أننا في محافظة الأقصر من خلال 5 مطابخ الخير بالمحافظة نقوم على مدار يومين في الأسبوع بتوزيع كل مطبخ بيطلع 260 وجبة بإجمالى 1040 وجبة أسبوعيا بالإضافة إلى عمل معارض الملابس والتي يتم بيعها بأسعار رمزية للأسر الأولى بالرعاية وتم توزيع كراتين عليهم.

أما ندى علاء من محافظة بنى سويف متطوعه في مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطنى منذ عام 2022 وتجمعنا اليوم للإحتفال بما تم تقديمه من إنجاز في طار مظلة التحالف الوطنى بالمحافظات والتي أستهدفت القرى الأولى بالرعاية في كل القطاعات المختلفة واليوم نحن فخورين بالعمل تحت مظلة التحالف الوطنى ومؤسسة صناع الحياة وهذا اللقاء يكسبنا خبرات كثيرة من خلال التفاعل مع باقى المتطوعين بالمحافظات المختلفة في الصعيد.

أما عصام أبوالفتوح مدير مكتب صناع الحياة سوهاج قدمنا تحت مظلة التحالف الوطنى من تقديم 20 ألف وجبة بمحافظة سوهاج خلال شهر رمضان بالإضافة إلى تقديم المساعدات العينية وتأهيل المنازل بالقرى وفرق التطوع المنتشرة بكل قرى المحافظة تعمل تحديد الحالات وإحتياجتها والعمل على توفيرها وتقديمها لهم حتى أماكن تواجدهم.

جاء ذلك على هامش إعلان مؤسسة صناع الحياة مصر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنه تحت شعار "لمة الصعايدة" عن تنظيم إفطار جماعي لعدد 600 متطوع من محافظات صعيد مصر "بني سويف - المنيا -أسيوط - سوهاج -قنا - الأقصر – أسوان"

ويعتبر هذا الإفطار هو ختاما لأعمال متطوعي صناع الحياة في شهر رمضان، حيث يوجد للمؤسسة 17 مطبخ في محافظات الصعيد لطبخ وتعبئة وتوزيع وجبات الإفطار على المستفديين بالمحافظات السبعة وخلال شهر رمضان المبارك تستهدف مؤسسة صناع الحياة مصر، إنتاج 350 ألف وجبة من 33 مطبخا في 17 محافظة، بجانب تسليم الكراتين الغذائية لـ 200 ألف مستفيد في جميع المحافظات.

ولم تكتفي المؤسسة خلال الشهر الكريم بتوزيع الوجبات الساخنة والكراتين الغذائية، حيث تشمل المساعدات خلال شهر رمضان استفادة 5000 أسرة من كسوة رمضان والعيد.

كما تشمل أنشطة المؤسسة خلال شهر رمضان مساعدات طبية ومشروعات صغيرة بجانب عمل 3000 جلسة غسيل كلوي لأكثر من 164 مريضا.