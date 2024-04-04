نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: سيتم تدريس مفاهيم ريادة الأعمال لطلاب الإعدادية والثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير التربية والتعليم أنه تنفيذًا لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، قامت الوزارة بتبني مدخل المشروعات عند بناء المناهج، وسيتم التوسع في تدريس المفاهيم المرتبطة بريادة الأعمال في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم: كما تعمل وزارة التربية والتعليم وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة لتطوير التعليم الفني، كما يجري العمل على إعداد استراتيجية مُحدَّثة، بالإضافة إلى تدريب الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم والتدريب المزدوج بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وكذا بعض مدارس التعليم الفني العام (التدريب المهارى)، كما تم إدراج مادة ريادة الأعمال.

جدير بالذكر قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المُخطط وفقا لاستراتيجة الوزارة "٢٠٢٤/٢٠٢٩"، أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى "الوعي الوطني".



وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن وزارة التربية والتعليم اهتمت أيضا بتضمين قضية المواطنة في المناهج المطورة بدءًا من رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي، مع التخطيط للتوسع في معالجة قضية المواطنة عند تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

وأشار وزير التعليم إلى أن إجراءات الوزارة شملت الاستعانة بالأساتذة والخبراء التربويين من المعاهد البحثية المختصة والجامعات المصرية في بناء المناهج الدراسية وتطويرها لجميع المراحل التعليمية، بدءًا من مرحلة تصميم الإطار العام لكل مرحلة دراسية، مرورًا بوضع الأطر الخاصة بكل مادة دراسية، وانتهاءً بتأليف ومراجعة المناهج وأساليب التقويم الخاصة بكل منهج دراسي.