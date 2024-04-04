نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 لكيفية استغلال إجازة العيد في المذاكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، روشتة لطلاب الثانوية العامة وسنوات النقل عن كيفية استغلال إجازة عيد الفطر المبارك في المذاكرة والتحصيل الدراسي.

وقال الدكتور تامر شوقي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"،: تأتى فترة العيد في ظروف غير ضاغطة إلى حد ما هذا العام بالنسبة لصفوف النقل المختلفة التى انتهت من امتحانات الشهر منذ أيام قليلة.

وأضاف: كما سيكون متبقيا على امتحانات الثانوبة العامة أكثر من شهرين، لذلك فهناك بعض النصائح للطلاب لاستغلال فترة العيد المبارك في الإنجاز والتحصيل بشكل جيد منها:

1- الا يفرط الطالب في تناول كعك العيد والذى قد يؤثر على صحته ونشاطه الجسمي والذهني بشكل سلبي بل لا بد من التوازن في تناوله.

2- يجب أن يحدد الطالب لنفسه اهدافا للاستذكار خلال أيام العيد ويضع الخطط لتحقيقها بحيث لا يضيع وقت العيد دون انتباهه لكيفية استغلالها.

3- على الطالب أن يستغل أيام العيد وما قبلها من أيام في إعادة تنظيم أوقات نومه واستيقاظه كما كان الحال قبل شهر رمضان المبارك مع تثبيت تلك الأوقات وعدم تغييرها قدر الإمكان

4- من يحدد عدد أيام الإجازة من المذاكرة في العيد هو الطالب نفسه تحت إشراف أسرته، فإذا كان الطالب قد استذكر واجتهد بشكل جيد خلال الفترة السابقة لا يوجد أي مانع من أخذ يومين اجازة، أما إذا كان مقصرا فيمكن أن تكون فترة الراحة بالنسبة له يوم أو أقل من يوم.

5- لا يجب أن تزيد فترة الراحة عن يومين فقط؛ ويفضل أن يكون أول أيام العيد هو المخصص للراحة والإجازة، أما إذا كان لدى الأسرة خطة للسفر خلال ثاني أو ثالث أيام العيد فلا بد من استغلال أول أيام العيد في المذاكرة.

6-لا بد أن توفر الأسرة الجو المناسب للطالب للاستذكار خلال فترة العيد وذلك في حالتين هما؛ إذا كان الطالب لديه تقصير واضح في الاستذكار، أو إذا لم يكن الطالب مقصرا في الاستذكار ولكن لديه حافز قوى لمتابعة الاستذكار خلال العيد.

7- يمكن أن توفر الأسرة الجو المناسب للطالب للاستذكار في العيد من خلال طريقتين أما تقليل الزيارات الأسرية قدر الإمكان أو تجميعها في يوم واحد فقط، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تعويض تلك الزيارات عقب الامتحانات.

8- في حالة اضطرار أسرة الطالب للسفر للأهل خلال فترة العيد يفضل أن يصطحب الطالب معه أى اجهزة رقمية( لاب توب، هاتف محمول) محمل عليه المواد الدراسية المختلفة للإطلاع عليها وقت السفر.

جدير بالذكر وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم ٨ مايو ٢٠٢٤ وحتى يوم ٢٣ مايو ٢٠٢٤، وذلك مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

ومن المقرر أن تتولى كل مديرية مسئولية وضع جداول الامتحانات والإعلان عنها، حيث تعقد امتحانات مراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية.