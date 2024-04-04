أكثر من مليون دولار.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 12:32 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابى بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة أبرزها أكثر من (مليون دولار أمريكى)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (52 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.