نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تكرم أبناء مواطني الإسكان البديل بروضه السودان لاجتيازهم برنامج التحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة استمرار جهود التطوير وبحث كافة الوسائل الممكنة لتحسين معيشة المواطنين من سكان الإسكان البديل، تنفيذا لرؤية الدولة المصرية بتفعيل برامج التنمية لرفع جودة معيشة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي ذلك الاطار قامت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بتكريم عدد ١٠ طلاب بالمراحل التعليمية المختلفة من ابناء الإسكان البديل لروضة السودان وذلك لإجتيازهم برنامج التحول الرقمي التدريبي.

واشارت هند عبد الحليم ان البرنامج نظمه حي الدقي من خلال وحدة السكان وبالتعاون مع جمعية مصر المستقبل للثقافة والتنمية خلال الفترة من ٢٤ مارس إلى ٢ ابريل ٢٠٢٤ بواقع ١٦ ساعه تدريبية وذلك لتمكين الطلاب من الكتابة علي برنامج الورد واستخدام الحاسب الالي لرفع كفائتهم وتنمية قدراتهم العلمية والعقلية.

لافتا ان ذلك يأتي انطلاقًا من جهود المحافظة نحو الارتقاء بحقوق الطفل والاهتمام بالطلائع من أهالي الإسكان البديل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تفقدت نائب المحافظ خلال الزيارة المركز التكنولوجي لحي الدقي لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

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