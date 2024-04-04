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ضبط عنصر إجرامى ببنى سويف لحيازته 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش بغرض الإتجار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 01:29 مساءً - أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيادته سيارته "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة بنى سويف ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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