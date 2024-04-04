عاجل - موعد الإفطار وآذان المغرب اليوم 25 رمضان 2024-1445 في القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - موعد الإفطار وآذان المغرب اليوم 25 رمضان 2024-1445 في القاهرة "ردد دعاء قبل الإفطار".. "هنفطر إمتى؟"، تساؤل يطرحه الكثيرون في القاهرة في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445-2024.. موعد الإفطار وآذان المغرب اليوم 25 رمضان 2024-1445 في القاهرة.. موعد الإفطار في القاهرة، موعد الإفطار اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان في القاهرة، مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة، مواقيت الصلاة اليوم القاهرة، وفي هذا اليوم المبارك، يترقب المسلمون في مصر وحول العالم بفارغ الصبر موعد آذان المغرب للإفطار وساعات الصيام. تأتي اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان بمزيد من المعنويات والاجتماعات العائلية، حيث يجتمع الناس لتناول الإفطار سويًا بعد يومٍ من الصوم والتقرب إلى الله. وفي هذا اليوم الفضيل، يُعلن موعد الإفطار وآذان المغرب لتبدأ لحظات الفرح والتآخي بين الأهل والأصدقاء.

موعد الإفطار وآذان المغرب الخامس والعشرين من شهر رمضان 1445 - القاهرة

موعد الإفطار وآذان المغرب اليوم 25 من شهر رمضان 1445 في القاهرة.. وتحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة، في جمهورية مصر العربية، على إتاحة مواقيت ومواعيد الصلاة في محافظات الجمهورية للمواطنين للتعرف على مواعيد كل فريضة من الفرائض الخمسة طوال اليوم، موعد الإفطار وآذان المغرب اليوم في القاهرة، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية، موعد الإفطار وآذان المغرب اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان 2024-1445 في القاهرة، وينشط محرك البحث "جوجل" بشكل كبير على مدار اليوم، للبحث عن مواقيت الصلاة في مصر، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما تتيحه الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمى، ويشهد اليوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024، الموافق 25 من شهر رمضان 1445 هجريًا، تبكير موعد أذان دوت الخليج بمعدل 60 ثانية، فيما يتم تأخير موعد آذان المغرب بمعدل دقيقة أيضًا. وجاءت كما يلي:

موعد الإفطار وآذان المغرب اليوم 25 من شهر رمضان 1445 في القاهرة موعد السحور 2:52 صباحًا موعد الإمساك 3:52 صباحًا موعد صلاة دوت الخليج 4:12 صباحًا موعد صلاة الشروق 5:40 صباحًا موعد صلاة الظهر 11:58 صباحًا موعد صلاة العصر 3:30 مساءً موعد صلاة المغرب 6:16 مساءً موعد صلاة العشاء 7:35 مساءً

ووفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد الإفطار في اليوم 25 من شهر رمضان المبارك لعام 2024، سيكون مختلفًا حسب الموقع الجغرافي، وتوقيت الشمس في كل منطقة. ومن المهم للمقيمين خارج المحافظة المذكورة أن يراعوا فروق التوقيت بين المناطق لضمان الالتزام بمواقيت الصيام والإفطار بدقة.

ووفقا لإمساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه الاثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

ويمثل هذا اليوم فرصة للمسلمين للتأمل والتضرع، وللتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والدعاء، وتقديم العطاء والخيرات للفقراء والمحتاجين. ومع اقتراب موعد الإفطار، تزداد الشوق والفرحة في قلوب المسلمين، متطلعين إلى هذه اللحظة المميزة التي يجتمع فيها الأحبة حول مائدة الإفطار لتبادل الحديث والابتهال والشكر لنعم الله عليهم.

ويستقبل المسلمون بهذا الإيمان والشوق، سابع أيام رمضان بالسرور والتفاؤل، متوجهين بدعواتهم وأمانيهم إلى الله، راجين منه القبول والمغفرة، ومتطلعين إلى الخير والبركة في هذا الشهر الفضيل.

ردد دعاء قبل الإفطار الآن

وحث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الصائم على الدعاء قبل الإفطار، فقد رُوي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل الإفطار «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبوداود.

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبو داود مرسلًا.

وقال النّووي في شرح المهذّب: «يستحبّ للصائم أن يدعو في حَالِ صَوْمِهِ بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:" ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ»، صحّحه الألبانى.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: «أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ»، رواه أحمد.

دعاء شهر رمضان

اللهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي.

اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

يارب اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكورا، وَذَنبي فيهِ مَغفُورا، وَعَمَلي فيهِ مَقبُولًا، وعيبي فيهِ مَستورًا يا أسمَعَ السّامعينَ.