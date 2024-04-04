280 جنيه للكيلو.. أسعار اللحوم البلدي بمنافذ وزارة الزراعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 02:34 مساءً - تستمر تخفيضات الأسعار بمعرض وزارة الزراعة بالدقى في محافظة الجيزة، ورصد اليوم السابع أسعار السلع واللحوم بالمعرض، حيث يوجد بالمعرض لحوم بـ280 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والمكرونة وغيرها.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ المزيد من السلع الغذائية والمنتجات بمعرض خير مزارعنا لأهالينا، والذى إقامته الوزارة تحت شعار فى حب مصر نلتقى، وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار 14 سلعة بمعرض وزارة الزراعة فى الدقى:

1- الأرز المعبأ 27 جنيهًا

2-الدقيق المعبأ 24 جنيهًا

3- السكر 27 جنيهًا

4- كيلو البطاطس 5 جنيهات

5-كيلو الجزر 5 جنيهات

6- كيلو البصل 10 جنيهات

7- كيلو الخيار 10 جنيهات

8- كيلو الطماطم 5 جنيهات

9-كيلو اللبن السائب 25 جنيها

10- 2 فرخه مبرده 190 جنيه

11-كيلو اللحوم البلدي 300 جنيه

12- كيلو اللحم المفروم البلدي 300 جنيه

13- كيلو الكبده البلدي 300 جنيه

14-كيلو السمك البلطي درجه أولي 70 جنيها.

15- كيلو السمك البلطى ⁠درجه ثانية 60 جنيها .

16- كيلو السمك البلطى درجه ثالثة 50 جنيهًا .

17- كيلو السمك ⁠البوري 150 جنيهًا.