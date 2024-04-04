عاجل:- استعدادات لتغييرات واسعة في حركة المحافظين قبيل إجازة عيد الفطر

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أحمد جودة - القاهرة - اشارت مصادر مطلعة إلى أن حركة محافظين واسعة النطاق ستصدر في الساعات القادمة، وذلك قبيل بدء إجازة عيد الفطر، ومن المتوقع أن تشمل حركة المحافظين ما يقرب من عشرين محافظًا، وفقًا للتوقعات.

استعدادات لتغييرات واسعة في حركة المحافظين قبيل إجازة عيد الفطر

وأكدت المصادر أن الترشيحات ستشمل نوابًا للمحافظين وسكرتيري عموم في المحافظات، بالإضافة إلى اختيار وجوه شابة تتمتع بقدرة على الإدارة واتخاذ القرار، وقد أثبتت كفاءتها بعد خوضها فترة دراسة وافية في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تتضمن الترشيحات توجيهات رئاسية بالاستعانة بالشباب، وتوسيع نطاق الترشيحات لتشمل هذه الفئة الشابة، وتُوضّح المصادر أن الترشيحات ستشمل أيضًا عناصر نسائية مؤهلة في العمل العام.

من المقرر أيضًا نقل بعض المحافظين لمحافظات أخرى للاستفادة من خبراتهم وتجديد الدماء، بالإضافة إلى تصعيد بعض المحافظين لمنصب وزاري في التعديل الوزاري المرتقب.

يشمل نطاق حركة المحافظين المتوقعة محافظات مختلفة مثل القاهرة والإسكندرية والدقهلية ودمياط والشرقية والأقصر وبني سويف، وسيتم أيضًا تعيين محافظ لمحافظة البحيرة.

وتُشير المصادر إلى أن ملف التعديات على أملاك الدولة ومعدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية ستكون من بين المعايير المهمة لتقييم المحافظين الحاليين والجدد.

من جانبه، اعرب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أمله في أن تُضاف روح جديدة من خلال الترشيحات الجديدة التي من شأنها رفع معدلات الأداء والإنجاز.

ويشير اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري، إلى أن المحافظين في مرحلة تسيير الأعمال حاليًا، ويظلون في منصبهم حتى يتم تعيين محافظين جدد بعد انتهاء فترة رئاسية جديدة.

ويحدد قانون الإدارة المحلية في مادته رقم 25 إجراء حركة المحافظين الجدد في أعقاب حلف الرئيس اليمين لفترة رئاسة جديدة، ما لم يُصدر الرئيس قرارًا بتسيير الأعمال لحين إجراء حركة محافظين جديدة، حيث يواصل المحافظون أعمالهم خلال فترة تسيير الأعمال دون استصدار قرارات استراتيجية بنطاق المحافظة، بحيث لا يحق لأى محافظ قبل الحركة الجديدة، على سبيل المثال، نقل أي قيادة محلية، أو فرض رسوم بنطاق محافظته.