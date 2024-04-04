نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- إعلان مواعيد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الخميس، موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، حيث ستمتد الإجازة من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، إلى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، وستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأشار وزير العمل إلى أن يوم الأحد 14 أبريل 2024، سيتم احتسابه من رصيد الإجازات السنوية للعاملين في القطاع الخاص.وبهذا القرار، يكون عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص هو 6 أيام.

تأتي هذه الإجازة في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، والذي نص على إعطاء الإجازة الرسمية للعاملين في مختلف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وجاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاعات المختلفة، وتعزيز اللحظات الاجتماعية والقومية من الاحتفالات والمناسبات مع العائلة والأصدقاء.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

بحسب قرار وزرا ة القوى العاملة فأن إجازة عيد الفطر 2024 هي 6 أيام متتالية للقطاع الخاص جاءت كالتالي:

يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

إجازة وقفة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

يوم الأربعاء 10 أبريل 2024

ثاني أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

يوم الخميس 11 أبريل 2024

ثالث أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

يوم الجمعة 12 أبريل 2024

رابع أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

يوم السبت 13 أبريل 2024

خامس أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

يوم الأحد 14أبريل 2024

سادس أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص