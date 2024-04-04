نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون التصالح في مخالفات البناء: الحالات التي لا يُسمح فيها بالتصالح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد، محرك البحث "جوجل" بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار لائحته التنفيذية.يثير عدد كبير من المواطنين استفسارات حول الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، حيث حددت المادة 12 من القانون 5 حالات يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء.

ونصت المادة على أن "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال"، وذلك في الحالات الآتية:

رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.