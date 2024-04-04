المصرية للمطارات تعقد دورات تدريبية جديدة للعاملين بالمطارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 03:31 مساءً - عقدت الشركة المصرية للمطارات دورات تدريبية للعاملين بالمطارات بهدف دعم و تطوير الكوادر الفنية و العمل علي تنمية القدرات المؤسسية بالمطار .

حيث قدمت الشركة دورة تدريبية بالجهود الذاتية(OJT) للعاملين بمطار برج العرب الدولي و ذلك وفقا لتعليمات السيد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة توفيرا للنفقات .

و قد كانت الدورة التدريبية مخصصة للعاملين في مجال الموارد البشرية بالإضافة إلى العاملين بالإدارات الأخري بالمطار و تناولت الدورة منظومة العمل للموارد البشرية و شرح للوائح الشركة و كل ما يتعلق بإهتمامات العاملين في مجال الموارد البشرية من أجل إكتساب الخبرات العملية و المهنية و دعم خبرات العاملين و تزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة .

و شارك في تقديم هذه الدورة التدريبية العديد من المتخصصين من مديري عموم القطاع و بعض من مديرين الإدارات .

و أشاد الحضور بنجاح الدورة التدريبية و المطالبة بإعادة تنفيذها مع باقى العاملين بالمطار .