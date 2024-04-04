اتحاد اليد عن قرار الرئيس السيسى بمنح المنتخب نوط الامتياز: شرف كبير

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 04:33 مساءً - ثمّن محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح المنتخب الأول "رجال" نوط الامتياز من الدرجة الأولى، وعلّق: "شرف كبير لمنظومة كرة اليد المصرية".

وقال الأمين، فى تصريح صحفي "مجلس إدارة اتحاد اليد يتوجه بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم المنتخب والاهتمام بالرياضيين وإنجازاتهم".

وتابع: "الدعم الرائع من الرئيس عبد الفتاح السيسى أحد أهم أسباب النجاح الذى نُحققه الفترة الماضية فى المحافل القارية والعربية والعالمية، ونتعهّد بمواصلة الجهد والعمل من أجل الحفاظ على مكانة مصر العالية والعالمية فى كرة اليد".

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 82 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2024.