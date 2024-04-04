أحمد المهدي بمملكة الدراويش: الأوراد الصوفية مشارب وأذواق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 04:33 مساءً - قال الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، أن الأوراد الصوفية مشارب وأذواق وفقاً لما يطمئن له شيخ الطريقة.

أضاف المهدي خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة، أن سيدي "علي نور الدين البيومي" كان من أكابر المريدين وكان له حضرة في مسجد سيدنا الحسين كل يوم ثلاثاء ويدخل المسجد بالذكر والتهليل، وأيضا سيدنا الإمام النووي من أئمة التصوف وله ورد يومي في الحفظ من الأذى وشرور الإنس والجن.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج "مملكة الدراويش" ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.