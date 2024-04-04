نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الأرصاد الجوية للطقس في مصر اليوم وموعد انخفاض درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما سيكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية، ولطيفًا ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تحذيرات من الشبورة

وأوضحت الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق تقريبا القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 7 إبريل 2024، سيحدث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 3 درجات مئوية ونشاط للرياح، مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويصاحب ذلك فرص سقوط أمطار في مناطق متفرقة من شمال البلاد.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية