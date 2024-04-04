نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياه الشرب بالجيزة ترفع درجة الاستعداد مع حلول عيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، رفع درجة الاستعداد بكافة مناطق محافظة الجيزة، تزامناُ مع عيد الفطر المبارك، إذ أشار المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، إلى المتابعة الدائمة لتشغيل محطات وروافع مياه الشرب، وكذا متابعة ضغوط وجودة المياه، خاصةً بالمناطق التي تشهد كثافات سكانية عالية والتي قد تتعرض لضعف ضغوط المياه نتيجة لكثرة الإستهلاك؛ بما يضمن توفير كميات مياه كافية للمواطنين.

وأكد المهندس منصور بدوي، استمرار أعمال التطهير والصيانة لشبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بكافة مناطق المحافظة، لافتًا آلى تكثيف أعمال التطهير نظرًا لزيادة استهلاك المياه مع حلول عيد الفطر المبارك.

وناشد رئيس مياه الشرب بالجيزة، المواطنين باتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه وعدم الاسراف في الاستهلاك، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، حيث أوضح، أن فريق التوعية بالشركة ينفذ حملاته التوعوية، بالتعاون مع محافظة الجيزة بأحياء "الهرم، الطالبية، العمرانية، جنوب الجيزة، إمبابة، الوراق"، ومدينة كرداسة، إذ تتضمن الحملات توزيع مطبوعات تحمل العديد من رسائل التوعية بأهمية كل نقطة مياه وخطورة إهدار المياه أثناء تنظيف المنازل وغسيل السجاد وضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحي.

وفي سياقٍ متصل، أوضح وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن هناك إهتمامًا بالغًا بحل شكاوى المواطنين، لافتًا إلى انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن الشركة تتلقى الشكاوى والاستفسارات، على مدار الساعة، عبر قنوات التواصل المختلفة كالخط الساخن ١٢٥ ومراكز خدمة العملاء والموقع الإلكتروني للشركة وخدمة واتس اب على الرقم 01221799777، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد بالشركة القابضة وشركاتها التابعة مع حلول عيد الفطر المبارك.

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