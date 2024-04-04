عاجل - "أعلى من برج القاهرة".. معلومات عن أطول ساري علم في العالم بالعاصمة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - "أعلى من برج القاهرة".. معلومات عن أطول ساري علم في العالم بالعاصمة الإدارية.. رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، علم مصر على أعلى ساري في العالم أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أداءه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة.

"أعلى من برج القاهرة".. أطول ساري علم في العالم بالعاصمة الإدارية

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل أطول ساري علم في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة كالتالي:

يتجاوز ارتفاعه ارتفاع برج القاهرة.

⁠طول العلم 06 مترًا * 40 مترًا.

202 متر إجمالي طول الساري.

⁠1040 طنًا وزن الساري من الحديد.

⁠يضم وصلة متحركة مسئولة عن تحريك العلم.

⁠يتكون من 10 وصلات.

وخطف ساري العلم بالعاصمة الإدارية الجديدة الأنظار، بعدما أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي الموافق 2 أبريل 2024، إشارة رفع العلم عليها، على أصوات طلقات المدفعية احتفالًا ببداية ولاية جديدة وعهد جديد من التنمية والعمران، على هامش حفل تنصيب الرئيس السيسي.

وتعد سارية العاصمة الإدارية أطول سارى علم في العالم، حيث يبلغ ارتفاعها 207.8 مترا، وتقع في ساحة الشعب التى تتضمن مدرجات تسع 1300 فرد، وقد تم رفع العلم عليها في 27 ديسمبر من عام 2021.

وتعد سارية العاصمة الإدارية هي أطول سارية في العالم، لتأتي سارية جدة كثاني أطول سارية، حيث تتكون السارية من 10 وصلات بجانب وصلة متحركة مسئولة عن تحريك العلم، ووزن الساري 1040 طن حديد، بينما يبلغ طول العلم 60 مترا × 40 مترا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى اليمين الدستورية، يوم 2 أبريل 2024 في المقر الجديد لـ مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وشهد الرئيس السيسي، يوم 2 أبريل، أداء سلام الشهيد بالنصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووضع إكليل من الزهور.