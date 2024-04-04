نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام تخاطب "التخطيط" بشأن تطبيق الحِزمة الاجتماعية بالصحف الحزبية والخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاطبت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، برئاسة مجدي البدوي، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزيرة الدكتورة هالة السعيد؛ للمطالبة بتحرّك الوزارة لدى المسؤولين بالصحف الحزبية والمستقلّة، لإقرار الحِزمة الاجتماعية لصالح العاملين بهما، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت النقابة في خطابها، إن ذلك يأتي أسوة بزملائ الصحفيين بالصحف والمؤسسات الأخرى، وعملًا على استقرار العملية الإنتاجية.