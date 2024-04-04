نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر عن إضافة مادة جديدة للثانوية: سيزيد من الأعباء على الطالب وولي أمره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور، أنه سبق أن أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه جار الإعداد لإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، والانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير المنظومة التعليمية 2024/ 2029.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، لذا نتمنى أن يعرض الدكتور رضا حجازي، خلال هذا المؤتمر القومي الهام مقترح استحداث مادة تخصصية جديدة للمرحلة الثانوية( الوعي الوطني ) قبل إقرارها علي الطلاب.

وأشارت "الحزاوي" إلى أنه في ظل عجز إعداد المعلمين في المرحلة الثانوية كيف سيتم تدبير معلمين لشرح تلك المادة المستحدثة!.

واستكملت الحزاوي، أن إضافة مادة الوعي الوطني برغم أهميتها لتكوين جيل يتسم بالوعي الوطني ولكن طالب ثانوية عامة مع النظام الجديد لن يكون لديه الوقت أو الطاقة لمزيد من المواد خاصًه أن هناك نية عند تطوير الثانوية العامة وإلغاء التشعيب.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن أولياء الأمور يعانون من عبء الدروس الخصوصية التي أصبحت الواقع" المر" الذي لا مفر منه، لذا فإقرار مادة جديدة سيزيد عليهم الأعباء المالية.

واختتمت الحزاوي: أولياء الأمور مع التطوير قلبًا وقالبًا إيمانًا منهم إننا لسنا في معزل عن العالم، كما أن مناهجنا يلزم أن تكون مواكبة لسوق العمل ولكن في نفس الوقت نريد أن يكون التطوير يساهم في رفع المعاناة عن كاهل الطلاب واولياء امورهم.

جدير بالذكر قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفي، خلال لقائه برئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه من المُخطط أن يتم استحداث مادة متخصصة في المرحلة الثانوية تحت مسمى “الوعي الوطني”. كما قامت الوزارة بتضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.