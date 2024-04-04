نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح مدارس ومنشآت تعليمية بالجيزة لتهيئة المناخ الملائم للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفالات محافظة الجيزة، مازالت مستمرة وقائمة بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق يوم ٣١ مارس من كل عام، ومن ضمن مراسم هذه الاحتفالات الاهتمام بالتعليم من خلال إنشاء المدارس والمنشآت التعليمية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

لتنجح محافظة الجيزة، في افتتاح عددًا من المدارس والمنشآت التعليمية بأحياء الدقي والهرم وجنوب الجيزة وذلك في إطار الاهتمام الذي تولية الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وشملت الافتتاحات مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب المتميزة والتي تعد أولى المدارس بإدارة الدقي التعليمية" وتضم عدد ٢ مبنى بإجمالي ٤١ فصل تعليمي و٥ معامل ومسرح، ومدرسة يوسف الصديق الرسمية للغات بإدارة الهرم التعليمية وتضم عدد ٢ مبني بإجمالي ٤٤ فصل تعليمي و٤ معامل، وافتتاح مبنى الإدارة التعليمية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وتساهم المدارس الجديدة في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول والتي تأتي في إطار توجهات الدولة بالتوسع في أنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمة، والعمل علي توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني وهيئة الأبنية التعليمية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن التعليم شهد تطورًا كبيرًا في الأونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذي يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير في تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمي وتقدم أنشطة تسهم في بناء شخصية الطالب ليكون مؤثر في المجتمع.

وتفقد محافظ الجيزة الفصول ومعامل الحاسب الآلي، للوقوف علي التجهيزات النهائية للمدارس، مؤكدا على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة التنبيه على مدراء المدارس بتوعية الطلاب بالحفاظ علي المرافق العامة والديسكات وعدم الكتابة على الجدران والحوائط للحفاظ على المظهر العام للمدارس.

واستمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى "قصيدة صباح الفل على بلدي" بتقديم الطالبة روضة وليد من ذوي الهمم والقدرات الخاصة والمقيدة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة نجيب محفوظ مشيدًا بالأداء المبهر للطالبة.

وحرص محافظ الجيزة، على إجراء حوار مع طلاب رياض الأطفال للوقوف على مدى إدراكهم للأنشطة التعليمية الحديثة وعدم وجود أيه معوقات قد تواجههم.

كما حرص المحافظ على تفقد مكاتب التوجيه الإعدادي والثانوي والمكاتب الإدارية بالمبنى، موجها بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لأولياء الأمور وخاصة من كبار السن.

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