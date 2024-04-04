نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيم ورش الدعم النفسي للوافدات الأفارقة والجنسيات الأخرى بمركز شباب أرض اللواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت وزارة الشباب والرياضة _ الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة _ إدارة تمكين الشباب، ورشة الدعم النفسي للوافدات الأفارقة بمركز شباب أرض اللواء التابع لإدارة شباب العجوزة.

وتهدف الجلسات إلى الدعم النفسي للأشقاء الأفارقة عن طريق عمل جلسات يتم فيها الاستماع إليهم وسرد ما مروا به من ظروف قاسية ودعمهم وتقويتهم ومحاولة فهم مشاعرهم وأفكارهم بصورة مستمرة ومنظمة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير المديرية وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية للشباب، وخالد توفيق مشرف عام المساحات الآمنة بوزارة الشباب والرياضة، ومرمر حسين مدير إدارة تمكين الشباب.

وبمتابعة وتنفيذ أميرة أبو النجاح معاون وكيل الوزارة للشئون الشبابية - مدير المساحة الآمنة للوافدين الأفارقة وبعض الجنسيات الأخرى بمركز شباب أرض اللواء، عبد الرحمن النجار مدير إدارة شباب العجوزة.

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