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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجان المتابعة المحلية تتابع سير العمل بمراكز شباب إدارة شمال الجيزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - باشرت لجنة المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، عملها لمتابعة مراكز شباب (إمبابة، المنيرة، إسكان ناصر) التابعين لإدارة شباب شمال من حيث سير العمل وسجلات الأنشطة وحضور وانصراف الموظفين وعوامل الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب من تركيب الكاميرات وطفايات الحريق والأسلاك الكهربائية وعزلها وأيضًا متابعة تنفيذ خطط المركز والأنشطة ومتابعة مسابقات القرآن الكريم داخل المراكز.
وتأتى أهمية لجان المتابعة المحلية من دورها الحيوي فى مراقبة ومتابعة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة ومدى التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك الهيئات للاطمئنان على انتظام سير العمل بها بما يحقق الهدف المنشود منها.
وأوضح الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن أهمية لجان المتابعة المحلية لا تقتصر على دورها الرقابي وحسب وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أهم من خلال تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية وتعزيز الإيجابيات وتطويرها وتلافى السلبيات ورسم خارطة طريق واضحة للعمل بتلك الهيئات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل وانتظامه داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وبتكليف من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة - مدير المديرية وإشراف عام عادل فهمى وكيل المديرية لشئون الشباب.
وتشكلت اللجنة برئاسة أحمد الطويل مدير الإدارة الاستراتيجية، أحمد شرف، وائل إبراهيم أخصائي بالإدارة الإستراتيجية، أحمد فرج إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والدكتور يوسف مدير إدارة شباب شمال، محمد مصطفي مسئول الأنشطة.