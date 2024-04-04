أحمد جودة - القاهرة - لأصحاب عدادات الكهرباء.. أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء بالكارت

تعتبر قضية خصم الرصيد من عدادات الكهرباء لدى أصحاب عدادات الكارت، موضوعًا مهمًا يشغل بال العديد من المستهلكين، حيث يتم نفاد رصيد كروت العدادات الكودية بشكل مفاجئ، أو خصم مبلغ من الرصيد بعد عملية الشحن مباشرة، وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب محتملة، منها وجود مديونية على العداد من وقت سابق، حيث يتم خصم المبلغ المستحق مباشرة بعد شحن الرصيد، كما يمكن أن يحدث فرق في الأسعار والمحاسبة عند تغيير فئة العداد من واحدة إلى أخرى، مما يستدعي خصم الفارق بين الفئتين بعد شحن الرصيد، وإليك كافة التفاصيل فيما يلي.

الأسباب التي تؤدي إلى خصم الرصيد من عداد الكهرباء



تعد خصم الأقساط من الرصيد في عداد الكهرباء أمرًا شائعًا في عملية تركيب العدادات مسبقة الدفع للمشتركين، وخاصة في حالة استبدال العداد القديم بعداد جديد، حيث يتم خصم القسط المستحق في بداية كل شهر مباشرة من رصيد العداد، بالإضافة إلى جدولة التراكمات في استهلاك الكهرباء لتقسيمها إلى أقساط شهرية، ويمكن أيضًا خصم القسط الشهري من رصيد العداد عند تغيير العداد القديم بعداد جديد، وإليك بعض الأسباب التي تؤدي إلى خصم الرصيد من عداد الكهرباء كالتالي.

الخصم الشهري من الرصيد حال الغلق



يتم خصم مبلغ قدره 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم استهلاك الكهرباء، وذلك بشكل تلقائي نهاية كل شهر عند قراءة العداد وتبين عدم استهلاك أي كهرباء، حيث يتم اعتبار القراءة صفرًا، وبالتالي، حتى في حالة عدم استخدام الكهرباء خلال الشهر، سيتم خصم هذا المبلغ من فاتورة الكهرباء الشهرية.

خصم من رصيد العداد مقابل خدمة العملاء



تم تقسيم مستويات استهلاك الكهرباء إلى شرائح معينة مع الخصومات المقابلة على النحو التالي: