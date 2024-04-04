إحصائية مرصد الأزهر لمنطقة شرق إفريقيا: تعزيز القدرات الأمنية ساعد في خفض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 05:29 مساءً - تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على مدار شهر مارس 2024م أنشطة التنظيمات الإرهابية في منطقة شرق إفريقيا، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي شنتها تلك التنظيمات (7) عمليات، أسفرت في مجملها عن سقوط (11) ضحية، و(56) مصابًا بجراح.

وبحسب الإحصائية، فقد واصل مؤشر العمليات الإرهابية في شرق القارة انخفاضه خلال شهر مارس 2024؛ حيث تراجع عدد العلميات بشكل كبير مقارنة بعددها خلال شهر فبراير من العام الجاري بنسبة (46.1 %)، ما أدى بدوره إلى انخفاض عدد الضحايا بمعدل (82.8 %)، يشار إلى أن عدد العمليات الإرهابية في شهر فبراير بلغ (13) عملية، أسفرت عن مقتل (64) شخصًا، وإصابة (40) آخرين.

ويعزو المرصد انخفاض العمليات التي شنتها التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الإفريقي خلال شهر مارس إلى تمركز تلك العمليات في #الصومال بمفردها دون حدوثها في بقية دول المنطقة المتضررة من ويلات الإرهاب، وهذا بفضل تعزيز القدرات الأمنية للحد من نفوذ الجماعات الإرهابية سواء في الصومال التي انخفض فيها عدد الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية بنسبة (60.7 %) عن شهر فبراير، أو في #موزمبيق التي تخوض حربًا ضد إرهاب تنظيم داعش، فقد استطاعت أن تحقق انتصارات مهمة ضد التنظيم وتمكنت من إحباط مخططات التنظيم لتنفيذ عدد من الهجمات.

وعلى صعيد جهود المكافحة، فقد أسفرت العمليات العسكرية التي نفذتها القوات الصومالية عن تحييد (176) إرهابيًا، واعتقال (71) آخرين. ووفقًا للمؤشر، فقد ارتفع عدد القتلى من العناصر الإرهابية خلال شهر مارس عنه في شهر فبراير بواقع (31.8 %)، حيث بلغ عدد القتلى في شهر فبراير (120) إرهابيًا، فضلًا عن اعتقال (94) آخرين. وهو ما يعكس الجهود المبذولة لمكافحة التطرف وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون الإقليمي والدولي واتخاذ تدابير أمنية مشددة، الأمر الذي يراه مرصد #الأزهر لمكافحة التطرف محفزًا لمزيد من الجهود والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه شرق القارة، والتي قد يمتد خطرها لدول الجوار ولإقليم شرق إفريقيا بشكل عام.