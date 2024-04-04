وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد حفل تكريم حفظة كتاب الله بالحوامدية

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، احتفالية مركز شباب الحوامدية التابع لإدارة الحوامدية، لتكريم حفظة القرآن الكريم.

وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، علي سلامة مدير إدارة شباب الحوامدية، حلمي عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحوامدية، وأعضاء المجلس، وكبار رجال القرية.

حيث افتتح الحفل بالسلام الوطني ثم كلمة ترحيب من مقدم الحفل حيث رحب بالمنصة والحضور الكريم، وأعقبها كلمة رئيس مجلس الإدارة الذي رحب بالدكتور أحمد عبد الوكيل والضيوف كما تقدم لهم بالشكر على حضورهم احتفالية المركز.

وتقدم الوكيل وفي كلمته شكر مجلس إدارة المركز على جهوده في تطوير المركز واهتمامه بالأنشطة وخص بالذكر أبنائنا من حفظة كتاب الله وأولياء أمورهم وأشاد بدعم المركز لهم على مدار سنوات متواصلة.

وألحق ذلك إنشاد ديني من أبناء المركز أعقبها التكريمات وجاء في مقدمته، تكريمًا للدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة، ثم عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، وعلي سلامة مدير إدارة شباب الحوامدية، وكرم الوكيل، الحضور عدد كبير من حفظة القرآن الكريم.

ودار الحفل وسط حشد من أبناء مدينة الحوامدية، واختتم بتبادل التهاني وشكر القائمين على الحفل المتميز والحاضرين.

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