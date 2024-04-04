أحمد جودة - القاهرة - فضل ليلة القدر.. أدعية واردة في الكتاب والسنة النبوية

ليلة القدر هي خير من ألف شهر، كما ورد في القرآن الكريم: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (سورة القدر، الآية 3).

وتتنزل فيها الملائكة والروح بإذن الله من كل أمر، سلام هي حتى مطلع دوت الخليج، كما ورد في القرآن الكريم: "تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ" (سورة القدر، الآية 4).

وتُكتب فيها الأقدار من اللوح المحفوظ إلى صحف العباد، كما ورد في الحديث النبوي الشريف: "تُكتب فيها الأقدار من اللوح المحفوظ إلى صحف العباد".

وسنوفر لكم في هذا المقال بعض الأدعية التي وردت في الكتاب والسنه يستحب الدعاء بها في ليلة القدر.

أدعية واردة في الكتاب والسنة النبوية

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" (رواه البخاري ومسلم).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في ليلة القدر: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" (رواه الترمذي).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في ليلة القدر: "اللهم إنك غفور رحيم تحب العفو فاعف عني" (رواه النسائي).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في ليلة القدر: "اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المنّ والفضل يا راحم المساكين يا قاضي الحاجات يا مغيث الملهوفين يا مفرج الكروبات إقضِ حاجتي واكشف كربتي يا أرحم الراحمين" (رواه أحمد).

بعض الأدعية الأخرى التي يمكن الدعاء بها في ليلة القدر

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون، وأسألك من كل خير تعلمه أنت، ولا أعلم، وأعوذ بك من كل شر تعلمه أنت، ولا أعلم.

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيتَه لي خيرًا.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك أن تغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلنه، اللهم إني أسألك أن ترزقني قلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وشكرًا دائمًا، وحسنًا مقبولًا.

أفضل وقت للدعاء في ليلة القدر

يُفضل الدعاء في آخر ثلث من الليل، وخصوصًا في الساعات العشرة الأخيرة.

نصائح لقضاء ليلة القدر

يستحب في ليلة القدر فعل الكثير من الأشياء منها: